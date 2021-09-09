Педиатров направят на вахту во Врангель из-за нехватки детских врачей в поселке

Во Врангеле не хватает педиатров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что во Врангель направят врачей-педиатров вахтовым методом со всего края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Вопрос о детской медпомощи в поселке подняла жительница Врангеля Наталья Кузнецова на встрече губернатора с коллективом ООО «Транснефть - Порт Козьмино». Она сообщила, что в посёлке лишь один специалист на 3 300 детей – кадров во Врангеле катастрофически не хватает.

Олег Кожемяко пообещал проговорить этот вопрос с главным врачом Находкинской городской больницы и привлечь педиатров из других районов края. В первую очередь, детских врачей привлекут из Владивостока. Глава края также пообещал решить проблему арендного жилья для врачей.

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