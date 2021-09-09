УК Фрунзенского района Владивостока стала фигурантом дела о мошенничестве

Жителям сделают перерасчет квитанций мошенников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Закончена прокурорская проверка по материалам уголовного дела УК Фрунзенского района. Управляйка отправляла жителям двойные квитанции. УК с лета лишена лицензии, теперь пройдет перерасчет, жителям компенсируют ущерб от мошенничества, сообщил СУ СК РФ Приморья.

Квитанции по двойному «прайсу» оплачивали жители многоквартирных домов компании ООО «Управляющая компания Фрунзенского района». Компании внесены представления, гласит сообщение Следкома. За перерасчетом и возвратом средств горожанам будет следить краевая прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14