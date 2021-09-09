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Владивосток9 сентября 2021 7:52

Больше 1,5 тысячи семей Приморья получили выплаты за второго ребенка

Второй малыш в 2021 году принесет семье дополнительно 192 тысячи рублей
Руслан НОВИКОВ
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Материнский капитал можно потратить на ипотеку, строительство, учебу детей

Материнский капитал можно потратить на ипотеку, строительство, учебу детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На поддержку семей Приморья, где родился второй ребенок, из краевого бюджета выделили уже 258,5 миллиона рублей. Семьи, по информации минтруда края, тратят эти деньги на улучшения жилья. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Выплата на второго малыша в 2021 году принесёт семье 192 тысячи рублей: маткапитал можно использовать на покупку квартиры, строительство дома, погашения ипотеки. Более трёх миллионов рублей пошли семьям на оплату учёбы: так капиталом расходуют 58 семей.

Деньги с регионального капитала можно также тратить на товары и услуги для адаптации в общество детей-инвалидов. Как отметили в министерстве, таких запросов в этом году не поступало.