РРПК, Русский минтай и РОК-1 подписали соглашение о партнерстве по развитию продаж минтая на внутреннем рынке

Важное соглашение подписано на полях ВЭФ-2021.

В рамках IV Международного рыбопромышленного форума Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК), завод «Русский минтай» (входит в группу РРПК) и Рыбообрабатывающий комбинат №1 (РОК-1) подписали долгосрочное соглашение о партнерстве. Документ подписали первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин и генеральный директор РОК-1 Александр Старобинский.

Стороны планируют обеспечить продажи на российском рынке потребительской продукции, произведенной из филе минтая, в объеме не менее 10 тыс. тонн ежегодно, начиная с 2023 года.

«Минтай – уникальная по содержанию ценных питательных веществ экологически чистая дикая белая рыба, которая, к сожалению, недооценена российскими покупателями, - прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Задача нашего партнерства с одним из ведущих российских производителей рыбной продукции – открыть для россиян истинный вкус и пользу высококачественной продукции из минтая и обеспечить рост продаж этой рыбы на внутреннем рынке. Этот продукт незаменим для приверженцев здорового питания, удобен в приготовлении, гипоаллергенен, рекомендован людям, страдающим диабетом. Поэтому мы уверены в хороших перспективах нашей продукции на российском рынке».

Из минтая РРПК, как замороженного в море, так и переработанного на мощностях завода «Русский минтай», на базе РОК-1 планируется производить брендированную продукцию, в том числе под существующим брендом «Своя рыбка». Российским покупателям партнеры предложат высококачественное порционное и штучное филе, лоины, фарш минтая, медальоны из филе и фарша, панированную продукцию и др. В планах – разработка расширенной линейки полуфабрикатов, готовых блюд с добавлением овощей, гарниров и соусов, а также кормов для домашних животных.

Реализация продукции планируется через крупнейшие розничные сети, включая «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Лента», «Вкусвилл», а также через крупные сети общественного питания, интернет-магазины, сервисы по доставке наборов для приготовления еды или готовой еды.

«Вместе с партнерами из РРПК и Русского минтая мы высоко оцениваем потенциал роста потребления разнообразных, качественных, удобных в приготовлении продуктов на основе филе минтая на российском рынке. Качественный потребительский опыт – один из ключевых факторов выбора потребителями продуктов питания, ставший особенно актуальным в условиях пандемии. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к нашему партнерству присоединятся ведущие розничные сети», – отметил генеральный директор РОК-1 Александр Старобинский.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Группа компаний РОК-1 сегодня является одним из лидеров рыбообрабатывающей отрасли России. Холдинг обладает производственными мощностями, позволяющими ежегодно выпускать свыше 60 тысяч тонн продукции. Компания выпускает 14 различных товарных категорий (более 400 позиций), которые можно найти как в крупных, так и в небольших городах России.