«Это уже ни в какие ворота»: во Владивостоке авторазборка отравила жизнь району

Авторазборка прямо под окнами жильцов. Фото: dpskontrol_125rus

Вплотную с одним из жилых домов во Владивостоке на Днепровской – автомонтажный сервис. Авторазборка пилит запчасти и ведет работы даже ночью – это не прекращается даже после обращения в Роспотребнадзор. От усталости и бессилия владивостокцы просят о помощи в социальных сетях.

- С 9 утра и до вечера они разбирают машины, пилят, крутят, моют запчасти нефтепродуктами. В квартире находиться невозможно, стоит грохот, и сильно пахнет бензином! Кондер не включишь, ребенок маленький, - пишет житель дома на Днепровской.

В посте в соцсети автор добавил, что горожане обратились в Роспотребнадзор. Ведомство замерило шум – показатели, разумеется, превысили норму. Как сообщает житель, даже после предписаний фирма не прекратила пилить запчасти по ночам.

- Мы не против, чтобы люди работали. Но это вне всяких рамок! Пишем уже всюду, надеемся, что администрация обратит внимание, - пишет автор.

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