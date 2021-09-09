В Приморье открыли футбольную академию

Главное при отборе - искренний интерес ребенка к футболу. Фото: Андрей Урбановский.

Академия «Динамо» имени Льва Яшина открыла свой филиал во Владивостоке. Торжественная церемония состоялась 1 сентября на стадионе «Строитель».

Юных спортсменов поздравили министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и глава Владивостока Константин Шестаков.

- Два года назад стадион «Строитель» модернизировали в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – здесь появилось современное футбольное поле, соответствующее стандартам Российского футбольного союза, и беговые дорожки со специальным покрытием. Сегодня я хочу поздравить вас, ребята, с началом нового этапа в вашей жизни! Вы будете обучаться в академии футбола имени легендарного советского футболиста, выступавшего за московское «Динамо», Льва Ивановича Яшина – олимпийского чемпиона и лучшего вратаря 20-го века. Играя в футбол, вы научитесь с достоинством принимать поражения и победы, ставить цели и достигать их. Уверен, что у вас будут все возможности проявить себя, показать свои спортивные навыки, обрести надежных друзей и сплоченную команду, – подчеркнул Жан Кузнецов.

Филиал во Владивостоке – четвертый, отделения футбольной академии также есть в Москве, Барнауле, Воронеже и Махачкале. Инвесторы отмечают, что занятия, экипировка, инвентарь и даже выезды на соревнования для детей будут совершенно бесплатными, а самых прилежных учеников пригласят продолжить спортивную карьеру в Москве.

Сейчас в филиале Академии во Владивостоке тренируются 130 детей от 2008 до 2013 годов рождения. В этом году планируется набрать еще 120 будущих звезд футбола. На отборочных испытаниях обращают внимание на то, как ребенок владеет своим телом, активен ли он, интересен ли ему футбол. Будущий футболист должен уметь самостоятельно принимать решения и быть личностью. В то время как способность быть командным игроком на первых порах не требуется. В следующем году набор откроют и для ребят 2014 года рождения. Кроме спортсменов Владивостока на тренировки приезжают юные футболисты из Артема и Надеждинского района.

- Текущие составы практически сформированы, но академия будет добирать ребят в сентябре. У талантливых и перспективных футболистов еще есть шанс попасть сюда. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше занимающихся. Открытие новой футбольной школы только положительно скажется на конкуренции среди имеющихся школ в Приморье. Только конкуренция дает возможность расти, – подчеркнул директор по развитию академии «Динамо» Денис Дмитриев.

Руководитель федерации футбола Алексей Семененко подчеркнул, что тренеры получили возможность стажироваться в Москве и повышать свою квалификацию.

Отметим, запуск академии во Владивостоке стал возможен благодаря поддержке Правительства Приморского края, администрации Владивостока и партнеров проекта – банк ВТБ и ПАО «РусГидро». Поддержка подобных инициатив проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.