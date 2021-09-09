Работодатели Приморья получат деньги за трудоустройство бывших заключенных

В регионе запущена программа, способствующая трудоустройству бывших заключенных. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Отбор заявок от приморских работодателей на получение субсидии из краевого бюджета завершен. Затраты на оплату труда сотрудников, недавно освободившихся из мест заключения, возместят 12 работодателям.

Напомним, что в Приморье запущена программа, способствующая трудоустройству бывших заключенных. Теперь работодатели имеют право на получение субсидии при наеме на работу граждан, имеющих судимость и трудоустроенных по направлению службы занятости. Новый социальный проект был запущен в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020 – 2027 годы.

Денежные компенсации предусмотрены на выплату заработной платы для новых сотрудников и оплату наставничества для тех, кто поможет новичкам обучиться профессии.

В региональном министерстве профессионального образования и занятости населения сообщили, что заявки от организаций и ИП принимались с 22 июля по 20 августа. Все 12 организаций, предоставивших документы на предоставление субсидии, прошли отбор.

Общая сумма субсидий для 12 компаний составила 1 467 000 рублей. Среди компаний, подавших заявление на эту меру господдержки, есть строительная компания, управляющая компания, фермерское хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс.