Врачам – квартиры и выплаты: в Приморье усовершенствуют способы привлечения медработников

Кадры решают все Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье разрабатывается новый механизм для привлечения специалистов медицинского дела. Главной проблемой, как сообщил глава края Олег Кожемяко, остается недостаток кадров, поэтому появятся новые стимулы для врачей и медсестер. Конкретные меры зависят от учреждения, сообщили в правительстве Приморья.

Кадры Кожемяко назвал главным фактором, который сдерживает развитие медицины в крае:

- Это надо продумать. Понять, что именно сдерживает приток кадров. Кому-то дать квартиру, кому-то – выплаты дополнительные, - заявил глава края.

Пока недостаток кадров не будет решен, как сообщил губернатор, не остановится развитие медицины в Приморье: будут дальше внедрять выезды медиков, передвижную диагностику.

- В 2020 году из краевого бюджета на здравоохранение было направлено 35 миллиардов рублей, что позволило обновить оборудование и отремонтировать 56 медучреждений, открыть шесть амбулаторий, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести 32 машины скорой помощи. В 2021 году краевая медицина получила еще 26 миллиардов рублей, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

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