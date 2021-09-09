Дожди и сильный ветер: погода в Приморье сильно испортится на выходных

Владивосток также накроют дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, ближайшие выходные будут испорчены. Уже в пятницу ночью атмосферное давление начнет падать, к Приморью подойдут новые фронтальные разделы циклона, местами опять начнется дождь.

Днем 10 сентября дожди усилятся и охватят большую территорию края. Из-за дождя температура понизится, +20...+27°С. Минимальная температура существенно не изменится.

В субботу, 11 сентября, циклон станет смещаться над северными районами Приморья. Вихрь и его фронтальные разделы практически повсеместно вызовут дожди, во многих районах сильные. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. Приморье еще останется в теплой воздушной массе, температурный фон почти не изменится, останется на уровне +20...+27°С.

В воскресенье, 12 сентября, циклон и атмосферные фронты покинут Приморье. На севере края дожди сохранятся, на остальной территории прекратятся. Задуют холодные северные ветры и значительно похолодает.

Что касается конкретно Владивостока, то здесь дождь начнется уже в первой половине дня в пятницу, а к вечеру прогнозируется уже сильный дождь. Усилится южный ветер. Температура +21...+24°С. Ночь на субботу будет во Владивостоке дождливой, днем будет погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В воскресенье во Владивостоке будет солнечно, но ветрено и прохладно.