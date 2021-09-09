Губернатор Приморья нагрянул с проверкой на стройку, где его встретил нетрезвый сторож

Фото: телеграм-канал @kozhemiakoofficial Фото: принтскрин видео.

Глава Приморского края решил лично взглянуть, как идёт стройка в будущей школе в селе Волчанец в Партизанском районе. О визите губернатор не сообщил, и на месте чиновника встретил лишь пьяный охранник. Как написал глава края в личном телеграм-канале, рабочих на стройке – ни одного.

На ролике видно, как сторож бежит встретить чиновника, Кожемяко проходит через ворота и говорит на камеру:

- Я на объекте, тут кроме вусмерть пьяного сторожа ни одной живой души. Световой день, но работы не идут, - сказал губернатор и поручил подать жалобу в ФАС на подрядчика.

Губернатор заключил, что с такими компаниями край будет незамедлительно расставаться. Он напомнил, что к подрядчику были и другие требования, которые застройщик не выполнил.

Школу в поселке Волчанец планировали достроить до конца года, но похоже, что к сдаче здания подрядчик не успеет.

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