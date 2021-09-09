Экологи обнаружили рост содержания канцерогена в воздухе во Владивостоке близ автомагистралей

Загрязнение воздуха в городе не превышает опасные показатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке оценили состояние воздуха за август 2021 года. Результаты оптимистичные: по информации специалистов мониторинга Примгидромета, загрязнение воздуха оценили как «низкое». Однако во многих районах города остается угроза от химических примесей и пыли.

Экстремально высокого загрязнения в городе не обнаружено, однако вырос уровень опасного канцерогена – бензпирена – и пыли в 2 раза и в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Бензпирен – ароматический углеводород, который образуется от большинства продуктов транспортного движения. Он испаряется с асфальта, каменно-угольных смол, продуктов нефтепереработки и, конечно, выделяется с дымом выхлопной трубы. Именно поэтому пыли бензпирена больше всего у транспортных развязок и остановок города: у Луговой, Семеновской, Баляева. Примерно такую же концентрацию выделяют в воздух города промышленные предприятия. Однако бояться не стоит: количество вещества в воздухе остается в пределах нормы.

Есть и хорошие новости: снизилось загрязнение оксидом углерода и азота в 3,3 и 1,1 раза соответственно.

«Кислых дождей» в крае не было. Радиационный фон в городе в течение месяца находился в пределах природного гамма-излучения (12-15 мкР/час).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-11