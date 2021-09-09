Многодетным семьям из Приморья выплатили более 120 миллионов рублей

Семьи с пятью детьми смогут улучшить жилищные условия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из бюджета Приморского края на различные меры поддержки для многодетных семей было направлено более 120 миллионов рублей. Более 6,7 тысячи человек воспользовались различными выплатами и компенсациями.

В региональном министерстве труда и социальной политики сообщили, что самая популярная мера поддержки у многодетных семей региона – в сфере ЖКХ. Этой мерой воспользовались более 6,2 тысячи приморских семей. Они смогли компенсировать 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и 100 % расходов за капитальный ремонт. В министерстве напомнили, что компенсация за коммунальные услуги – мера социальной поддержки, которая продлевается в беззаявительном порядке, если ее действие заканчивается до 1 апреля 2022 года.

Также, большой популярностью пользуется так называемая «школьная выплата» в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Более 1, 4 тысячи семей уже воспользовались ей и купили детям школьную или спортивную одежду.

Активно пользуются приморцы и региональным материнским капиталом. Более 1,7 тысячи семей смогли с его помощью оплатить дошкольное образование, расходы на получение образования, медицинские услуги, а также приобрести товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Напомним, что размер региональной выплаты составляет в 2021 году 191 245 рублей.

Почти 1,6 тысячи семей получили выплату в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка. Ее можно потратить на школьные принадлежности или иные нужды детей.

Более 100 семей смогли снизить расходы на занятия детей в спортивных секциях на тысячу рублей. Такие поправки в краевой закон действуют с 2019 года.

Семьи с пятью детьми также смогут улучшить жилищные условия. Решить квартирный вопрос могут и родители трех детей, если один из детей имеет инвалидность. Семьи с шестью детьми с помощью краевого бюджета могут приобрести автомобиль

- Считаю, что те меры социальной поддержки, которые работают в отношении многодетных семей, отвечают целям национального проекта «Демография». Гарантированная финансовая помощь государства – хорошая мотивация для пополнения семей, – комментирует министр Светлана Красицкая.

Консультации по вопросам выплат на детей можно получить по телефону Приморского центра социальной поддержки: 8-800-30-22-145.

Напомним, что благодаря реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы многим родителям положены различные меры поддержки. Информацию обо всех мерах социальной поддержки, действующих в Приморье, можно найти в Социальном справочнике. А специальный сервис – «Интерактивный консультант» – в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.