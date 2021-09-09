Мэр Владивостока анонсировал реформу в управлении благоустройства

Пока лучший пример благоустройства во Владивостоке - это нагорный парк Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава администрации Владивостока Константин Шестаков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о планах по реформированию различных управлений, отвечающих за все, что связано с благоустройством. Сейчас общественными пространствами занимается и управление благоустройства, и Дирекция общественных пространств.

Константин Шестаков подтвердил, что сейчас идет реформирование этой сферы.

- Благоустройство должно быть в одних руках. Иначе будет так: ты отвечаешь, условно, за дорожки, ты - за скверы, и никто не отвечает за санитарное содержание. Ну, это бред, - возмутился Константин Шестаков. - Мы решили по-другому. Дирекция делает действительно интересные проекты, которые в урбанистических кругах заметны, и даже более. Но благоустройство – это некий комплекс. Еще совсем недавно, недели три назад, у нас не было структуры, у которой были бы средства на санитарное содержание этих скверов, которые были созданы за последние полтора года. Не было! Были какие-то эпизодические вещи, кто-то приезжал, убирал, или не убирал. Ни у кого этого не было в полномочиях. Ни у кого не было на это средств. Интересные проекты Бурачка, Тунгусская. А кто будет поддерживать чистоту?

Глава города заверил, что теперь на этот вопрос есть ответ.

- Сейчас мы определили объем средств до конца года, чтобы поддерживать эти территории в надлежащем санитарном состоянии, провели по бюджетной комиссии, вышли на заседание городской думы. И вот такой комплекс – от соучастного проектирования с жителями до строительства и санитарного содержания - должен находиться если не в одних руках, то в рамках одного сутевого блока в администрации, - заявил Шестаков.

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