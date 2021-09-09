На ремонт поликлиники во Владивостоке потратят 100 миллионов рублей

Ремонтные работы в медицинских учреждениях повысят качество обслуживания пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения во Владивостокской поликлинике № 3 будет проведен капитальный ремонт. До конца года обновят здание на Луговой, 55, и офтальмологический центр.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что на эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Ремонтные и строительные работы планируют закончить в декабре. Далее запланирован ремонт по еще трем адресам поликлиники – на Светланской, 131, Уборевича, 22, и Спортивной, 10.

В здании на Луговой, 55, сейчас меняют систему отопления, ремонтируют системы водоснабжения и канализации. В планах – замена водостоков и крыльца, а также ремонт систем вентиляции и электроосвещения.

В офтальмологическом центре сейчас ремонтируют детское отделение аппаратного лечения и отделение физиотерапии для взрослых, также ведут наружные работы. До конца 2021 года планируется завершить обновление всего Городского центра офтальмологии. Завершен капитальный ремонт отделения физиотерапии и операционного блока, где сейчас проводятся операции разной направленности офтальмологических заболеваний и патологий.

- Ремонтные работы в медицинских учреждениях повысят качество обслуживания пациентов, а также улучшат условия труда специалистов поликлиники, – прокомментировала главный врач медучреждения Анжела Кабиева.

Модернизация первичного звена здравоохранения будет проводиться с 2021 по 2025 годы в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. На эти цели региону выделили 1,5 миллиарда рублей в год. В этом году в Приморье появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля. Первые 42 автомобиля медицинские организации края получили в июле.