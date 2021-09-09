«Бизнес от сердца». Социальные предприниматели сели за парты

Обучение в Центре «Мой бизнес» Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье стартовал третий акселератор для социальных предпринимателей «Бизнес от сердца», который позволит участникам не только развить свое дело, но и претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Специалисты рассказывают, что в предыдущих двух потоках обучение прошли более 100 предпринимателей, которые оставили только положительные отзывы.

«Данная программа позволяет социальным предприятиям развить свое дело, получить какую-то новую информацию, развить свое личностное развитие как управленца и выявить для себя возможности для роста. Помимо своей акселерационной программы это возможность коммуникаций между предпринимателями, возможность найти партнера и выстроить какие-то кооперационные цепочки. Подать заявку на участие может любой предприниматель, в идеале, конечно, он должен быть социальным, но это необязательно, у него просто могут быть намерения стать в последующем социальным», - рассказал Иван Машунин, начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края.

Иван Машунин Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Примечательно, что предприниматели могут не только получить новые знания, но и стать обладателями гранта до 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие своего дела. Для этого участникам акселератора необходимо в конце обучения представить свой бизнес-проект на суд экспертной комиссии.

«Эта мера поддержки, которая позволяет предпринимателям развиваться в своем направлении. Одно из требований получения гранта – это участие в акселерационной программе, либо в других программах, которые реализует Центр «Мой бизнес». Мы понимаем, что когда даем грант – финансовую поддержку от государства до полумиллиона, то эти средства будут направлены на реализацию конкретного социального проекта. Эти социальные проекты предприниматели формируют в процессе обучения и защищают перед комиссией», - отметил Машунин.

Обучение для социальных предпринимателей «Бизнес от сердца» стартовало 9 сентября и продлится ближайший месяц. Обучение проводят специалисты и предприниматели из Алтайского края. Стоит отметить, что из 100 часов обучение только 20 часов – теория, остальные 80 – практика.

«Программа «Бизнес от сердца» - это большая акселерационная программа продолжительностью месяц, на протяжении которого эксперты в области социального предпринимательства обучают наших социальных предпринимателей маркетингу, менеджменту, управлению, учат делать экономические расчеты, а также помогают правильно и достойно финальные программы презентовать свой проект. Важность акселерационной программы заключается в том, что предприниматели получают не просто новые знания, но они эти знания применяют на своем проекте», - отметила Надежда Шарипова, заместитель директора Центра инноваций социальной сферы.

Надежда Шарипова Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Стоит отметить, что большое количество участников проекта – это представители образовательных организаций. Одним из таких участников стала Виктория, которая представляет Центр «Развитие робототехники». Девушка призналась, что уже с первых минут участники начали получать полезную для себя и компаний информацию.

«Если честно, то я думала, что здесь будет больше теории, но уже через 15-20 минут понимаешь, что это не просто монолог со стороны, но и диалог с участниками», - рассказала Виктория Галицына, «Центр развития робототехники».

Виктория Галицына, Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Отметим, что на сегодняшний день в Приморское крае 156 социальных предпринимателей – это в два раза больше, чем было в прошлом году.

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» и поддержку социальных предприятий можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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