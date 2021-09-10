К получению тепла Приморье готово на 80%

Первыми отопление получат детские сады на севере Приморья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальщики Приморья завершают ремонтные и подготовительные работы по подготовке сетей и оборудования к новому отопительному сезону. Общая готовность региона почти 80%.

В министерстве ЖКХ Приморского края рассказали, что объекты соцкульбыта готовы к зиме более чем на 80%, жилой фонд – почти на 78%, тепловые и водопроводные сети – на 85%.

- Кроме ремонта сетей и оборудования котельных, насосных и бойлерных обязательно обращается внимание на техническое состояние подъездов домов, их внутридомовых систем, – отметили в министерстве.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко сообщила, что основные работы завершены, а там, где еще продолжается ремонт, планируется закончить его в ближайшие недели.

- Масштабная реконструкция сетей и котельных ведется в Фокино и поселке Новый. Там первая в крае компания-концессионер «Интеллектуальные коммунальные системы» полностью меняет тепловые сети и модернизирует котельные, параллельно строя новые газовые. Эти мероприятия позволят не только свести к минимуму аварийность на сетях, повысить качество теплоснабжения, но и за счет установки «умного» оборудования снизить расходы, – уверена Елена Пархоменко.

Также зампред сообщила, что детские сады в Тернейском районе подключат к отоплению уже в конце сентября.

Напомним, что на VI Восточном экономическом форуме были заключены соглашения о намерениях модернизировать теплосетевой комплекс и котельные. Компания «РусГидро» и ее дочернее предприятие ДГК рассматривают возможность взять теплосетевой комплекс в концессию.

- Все жители Владивостока отлично знают, что такое сидеть без горячего водоснабжения весь летний период. Это происходит из-за жуткой изношенности и ветхости сетей, требуются многомиллиардные вложения в это хозяйство. Сейчас мы будем готовить технические решения, и пересматривать систему теплоснабжения Владивостока. Важно подумать и о финансовой модели – той плате, которую необходимо будет выделять из бюджета города или края, чтобы частично компенсировать затраты концессионеров. Все это мы должны обдумать до апреля, ведь необходимо будет готовить сети к следующему отопительному сезону, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Подготовка к отопительному сезону проходит в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.