В Приморье Covid-19 заболели 226 человек

Оперштаб опубликовал данные на 10 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 10 сентября в крае заболели еще 226 человек, всего же с начала пандемии зарегистрировано 64 566 случаев заражения.

За сутки выздоровели 174 приморца, всего же болезнь победили 57 586 человек.

К сожалению, трое заболевших скончались, всего же с вирусом не справились 1 080 жителей региона.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 397 318 проживающих на территории края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14