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Владивосток10 сентября 2021 3:13

В Приморье Covid-19 заболели 226 человек

Выздороветь смогли на 50 жителей края меньше
Екатерина ТИХАЯ
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Оперштаб опубликовал данные на 10 сентября

Оперштаб опубликовал данные на 10 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 10 сентября в крае заболели еще 226 человек, всего же с начала пандемии зарегистрировано 64 566 случаев заражения.

За сутки выздоровели 174 приморца, всего же болезнь победили 57 586 человек.

К сожалению, трое заболевших скончались, всего же с вирусом не справились 1 080 жителей региона.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 397 318 проживающих на территории края.

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