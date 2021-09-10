Приморцы присоединяются к пешеходной акции «10 000 шагов к жизни»

На общую ходьбу приглашены все Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье, как и по всей России, запустят «10 000 шагов к жизни». Это пешеходная дистанция, которую приморцы могут пройти вместе 11 сентября. Маршрут выбран, так как 10 000 шагов – ежедневная активность, необходимая каждому взрослому жителю по рекомендации ВОЗ.

Во Владивостоке акция начнется в 9 утра на Водной станции ЦСКА. Участвуют коллективы организаций города: Юнилаб, Ортомед, АНО ЗОЖ, ДНС и даже медики некоторых поликлиник. Обещают веселую зарядку с тренерами «Йоги смеха», они также оценят «уровень здоровья» перед стартом. Затем горожане пройдут вдоль побережья до Рыбного рынка и обратно. Приглашены все.

Акцию организует Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Помогают приморскому филиалу Региональный центр общественного здоровья, минздрав и минфизкульт Приморья. Акция приурочена ко Всемирному Дню сердца.

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