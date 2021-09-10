Во Владивостоке на Леопардовой набережной пройдут краски Холи

Фестиваль красок проходит в городе не первый год Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке на Леопардовая набережная в районе бухты Патрокл пройдет фестиваль красок с конкурсами и ведущим 11 сентября. Гостей ждет также огненное шоу.

Как заявили организаторы в соцсетях, масштабная программа продлится 3 часа: с 18:00 до 21:00 (0+). На вопрос в комментариях, что за праздник выпал на эту дату, ответили лаконично:

- Жизнь - это радость. И праздник - каждый день, - шутят организаторы.

Партнерами акции выступили магазины, сети кофеен и творческие пространства.

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