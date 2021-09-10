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Владивосток10 сентября 2021 6:00

Генконсул Китая уезжает из Владивостока после визита в МИД города

Янь Вэнбинь работает в Приморье уже пять лет
Руслан НОВИКОВ
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Посла ждёт дорога домой

Посла ждёт дорога домой

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Генеральный консул КНР Янь Вэньбинь уезжает из России, он завершил свою дипломатическую миссию. Во Владивосток посол приезжал с протокольным визитом.

Как сообщило МИД РФ во Владивостоке, китайский дипломат работал для российско-китайского сотрудничества пять лет: с 19 декабря 2016 года. За годы были подписаны множество контрактов с предприятиями и муниципалитетами Дальнего Востока.

В консульский округ Генерального консульства КНР во Владивостоке входят Камчатский, Приморский края, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

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