До 16 тысяч рублей владивостокцам компенсируют за летний отдых ребенка

За отдых ребенка часть расходов вернут власти города Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже более 2600 жителей Владивостока обратились в городскую администрацию за компенсацией за летний отдых детей. За минувшую неделю, как сообщили в пресс-службе мэрии, было больше 200 обращений. Подать заявку можно до 15 декабря.

- Размер компенсации составляет 50 % стоимости путевки, но не более 8 тысяч рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со средним доходом выше величины прожиточного минимума, установленного в Приморье, - уточнили в администрации.

При этом семьи с доходом ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на компенсацию в 50% за отдых одного ребенка в пределах 16,4 тысяч рублей. Для этого нужно состоять на учете Центра социальной поддержки населения Приморья. Получить такие выплаты могут родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет.

В этом году жители Владивостока могут стать участниками Программы поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с туристическим кешбэком. В течение всего лета родители могли приобретать путевки, оплатив их картой «МИР», и получать возврат в размере 50 % от их стоимости.

В случае, если родители воспользовались кэшбэком от «МИР», то выплаты рассчитываются от фактического расхода: от суммы в 40 тысяч рублей вернется 20 тысяч, и еще 50% от реально потраченных 20 тысяч (но не более 8 тысяч рублей) выплатит бюджет города.

Полный список документов, необходимых для подачи заявления, размещен на сайте администрации.

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