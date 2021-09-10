«Овощ с Припяти»: плод-гигант выкопали в Приморье

Фото: pogoda_25_region

В Приморье в сельских угодьях еще собирают урожай картошки: одним из таких поделилась местная жительница. Дачница выкопала килограммовый экземпляр, выросший будто под воздействием радиации – так плод назвали в соцсети.

На снимках, опубликованных в Инстаграме, картофель показал на табло весов 955 грамм. «Великан» выглядит внушительно: плод длинною около в 35 см. Картофелина размером напоминает спелую дыньку.

- Вот такой экземпляр выкопали, картофель в этом году радует, - пишет автор.

В комментариях отметили, что не всем так повезло: засуха лета 2021 в Приморском крае уничтожила солидную часть урожая картошки.

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