В Приморье ДРСК подключила к сетям десять электрозарядных станций

Приморские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) осуществили технологическое присоединение десяти электрозарядных станций (ЭЗС) РусГидро на территории Приморского края.

Заправки для электромобилей, подключенные к сетям ДРСК, расположены вдоль федеральной трассы в Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Черниговском, Дальнереченском, Пожарском, Спасском и Хасанском районах Приморья. Ещё две ЭЗС находятся во Владивостоке.

«Все электрозарядные станции подключены к сетям ДРСК в максимально короткие сроки. В общей сложности, для присоединения заправок было построено 850 метров ЛЭП 0,4 кВ. В дальнейшем для обеспечения большей мощности нескольких электрозаправочных станций мы планируем установку дополнительных трансформаторных подстанций», - рассказал начальник службы перспективного развития и технологического присоединения Приморских электрических сетей Андрей Боровский.

Строительство ЭЗС на территории Приморья осуществлено по программе РусГидро, направленной на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Проект подготовлен совместно с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

На сегодняшний день электрозарядная сеть РусГидро насчитывает 48 станций быстрой зарядки для электромобилей в семи субъектах ДФО: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Магаданский край, Амурская область, Еврейская автономная область и Сахалинская область. В планах РусГидро на 2021 год расширить сеть до 60 станций. В 2022 году их количество планируется довести до 150, соединив ключевые города Дальнего Востока.

Новые ЭЗС, в том числе, будут располагаться на трассе «Москва-Владивосток». Это станет важнейшим этапом реализации масштабного проекта РусГидро «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть энергохолдинга соединит столицу России со столицей Приморья. Проект предполагает установку на всей протяженности трассы 80 зарядных станций с максимальным расстоянием между ними не более 150 км. При этом «Шелковый путь» РусГидро пройдет через 18 субъектов Российской Федерации.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.