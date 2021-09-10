Синоптик-блогер Приморья: «на край движется шторм CONSON»

Оба тайфуна движутся от Филиппин. Фото: принтскрин видео, pogoda_25_region

Тропический шторм CONSON приближается к южному Китаю после движения по Филиппинам. Шторм может наметиться и на территорию близ Приморского края – скоро он усилится до тайфуна, как сообщил «народный» синоптик в социальных сетях.

Ближе к северным регионам Приморья шторм может столкнуться с супертайфуном CHANTU, который двигается к краю с Японского моря. CHANTU, предположительно, может дойти до Приморья после 15 сентября.

- Давление в центре [тайфуна - прим.ред] упало до 935 гПа, сила постоянного ветра 55 м/c, порывы достигают 75 м/c. Серьезную угрозу представляет судам в том районе и острову Тайвань, - написал метеоэксперт.

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