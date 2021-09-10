Ваше здоровье в надежных руках корейских медиков

Фото: предоставлено НОТК

Центр поддержки медицинского туризма Кёнбук начал свою работу во Владивостоке в начале 2021 года. Он представил сразу пять клиник из провинции Кёнсан-Пукто - три клиники общего профиля и две узкопрофильных, где вам готовы провести диагностику и лечение на современном оборудовании. Презентация возможностей этих учреждений состоялась недавно во Владивостоке в отеле «Лотте», при поддержке Владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи.

Цель Центра – это поддержка медицинского туризма на всех стадиях, от предварительной консультации и оформления документов, до возвращения пациентов и их дальнейшего наблюдения. Во время презентации зрителям из Дальневосточного региона рассказали о причинах популярности клиник в провинции Кёнсан-Пукто у российских пациентов: доступность перелетов, уровень клиник и возможность онлайн-консультаций с врачами., где пациенты могут заранее обсудить лечение и получить мнение нескольких специалистов. На встречах всегда присутствуют опытные переводчики.

На презентации также был представлен уникальный медицинский продукт – тур в Корею «Посткоронавирус – защитим свой организм!»

Известно, что коронавирус дает серьезные и долгосрочные последствия, поэтому после перенесенной болезни так важна диагностика и правильная реабилитация.

Пациентам предлагают пакет услуг, предполагающий обследование в лучших клиниках, где им проведут анализ состава тела, анализы крови, кардиологическое обследование, диагностику состояния костей, компьютерную томографию и др.

По завершении всех процедур гостей заселяют в отель, после чего их ждут экскурсии в храм Пульгукса, на подвесной мост Вонджу, а также гастротур по корейским ресторанам.

Первый такой тур планируют провести уже в октябре. За подробностями стоит обратиться в Центр поддержки медицинского туризма Кёнбук.

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