Грозы и дожди атаковали Приморье из-за двух циклонов

Циклон не вызовет потопов, но все же повысит интенсивность волн Фото: Виктор КЛЮШКИН

Китайский циклон продолжает портить погоду в Приморье. Утром 10 сентября на край обрушились дожди: в основном, кратковременные. Многие районы ответили нападкам гроз: выпало до 9 мм осадков.

По информации Примпогоды, циклон распространится и на другие районы, температура понизится на три градуса к вечеру.

Ненастная погода останется и ночью, грозы распространятся на всю территорию края, температура в крае будет разниться от +11...+18°С. Днем в субботу, 11 сентября, на юге дожди прекратятся, а на севере ослабнут. Температура составит +20...+27°С.

В ночь на воскресенье, 12 сентября, на северные районы Приморья выйдет новый циклон с фронтальными разделами. На большей территории края снова пройдет дождь. К утру циклон с фронтами переместится на восток, на юге дожди прекратятся.

Температура после бушующего циклона окончательно снизится почти на 6 градусов.

Владивосток сегодня, 10 сентября, и в ночь на субботу, 11 сентября, ожидают кратковременные ливни с грозами в разных участках города. Днем в субботу погода окончательно прояснится, а воздух прогреется до +26°С.

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