ФСБ изъяла в Приморье 2,5 тонны морепродуктов, хранившихся в антисанитарии, у частников-браконьеров

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

В Приморье сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили больше двух тонн незаконно добытых креветки и краба. Морские деликатесы хранились замороженными, однако в полной антисанитарии.

Обработанный улов креветки браконьер хранил прямо возле дома, в селе Милоградово Ольгинского района. На участке предприниматель устроил целый цех по переработке: варочный чан, морозилки, костюмы. Более того, «самозанятый» приобрел и японский катер с навесным мотором, и крабовые ловушки.

Оборудование у жителя изъяли сотрудники. При этом курьёзы возникли даже при поимке самозанятых с поличным: владельцы морепродуктов пытались преградить доступ к морозилкам сотрудникам погранконтроля.

Никто из участников кооператива по морепродуктам не смог показать документов на их законную добычу. Да и в целом никто так и не смог внятно сказать, откуда в цеху столько продукции. При этом продукция, по информации ФСБ, готовилась к дальнейшей реализации на территории края.

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