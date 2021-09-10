Диктант на татарском могут написать татары Приморья

Приморью важны языки и культура этносов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморцев, знающих татарский язык, приглашают принять участие в диктанте. Сделать это можно очно или онлайн. О мероприятии сообщили в правительстве Приморья, которое содействовало в подготовке.

Блеснуть знанием языка можно на площадках Артема, Владивостока или Находки. У проекта есть официальный сайт, на котором можно пройти диктант заочно.

- В Артеме акция будет проходить с 11.00 до 13.00 в центральной городской библиотеке имени Крупской (улица Дзержинская, 12), во Владивостоке – с 18.00 до 20.00 по адресу: улица Нерчинская, 40, цоколь, помещение 5, в Находке – с 18.00 до 20.00 в городской библиотеке-музее (улица Сенявина, 14), - уточнили в ведомстве.

В Приморском крае живут представители 158 национальностей, их предки приезжали с Кавказа, Белоруссии, Украины, Прибалтики. Проект организован в рамках сохранения и развития этнических языков и культуры. Главный организатор «Татарча диктант» - организация «Туган Ил» (Родина).