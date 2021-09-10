На Дне поля в Уссурийске покажут мировую сельхозтехнику и откроют ярмарку

День поля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске в Приморье пройдет 15-й День поля (0+). На выставке покажут передовую мировую технику для сельского хозяйства, презентуют новые средства защиты для растений. Она пройдет с 23 по 25 сентября в городе в парке «Радужный».

По информации правительства Приморского края, выставка продлится два дня, а 25 сентября развернется продовольственная ярмарка с фермерскими продуктами: молоком, овощами, мёдом.

- На выставке будет представлена вся линейка Минского тракторного завода, техника «Ростсельмаш», американская «Джон Дир», немецкая «КЛААС», тракторы «Кейс» и «Кировец». Для старшеклассников и студентов аграрных образовательных учреждений запланированы экскурсии, – уточнили в ведомстве.

Лекции по аграрному искусству и химической обработке урожая расскажут в Уссурийском аграрном колледже 24 сентября.

В этом году 15-й День поля посетят более 4000 человек – представители науки, бизнеса и образования.

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