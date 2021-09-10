Экономист о финансировании ТОР Дальнего Востока: «каждый тянет одеяло на себя»

На федеральныt деньги ТОРы и резиденты СПВ модернизируют производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система территорий опережающего развития Дальнего Востока продолжает получать финансирование. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, что ТОРам выдадут еще один миллиард рублей. Агрокомплекс «Михайловски» получит из них 309 миллионов, а предприятие газоснабжения «Комсомольск» в Хабаровском крае – еще 700 миллионов. Эксперт, экономист Максим Кривелевич ответил изданию «ФедералПресс», почему Дальнему Востоку необходимо финансирование властей-федералов:

- Коронавирус и очень грустное состояние дел в российской экономике никто не отменял. На все регионы денег не хватает. То, что выделяют одним, не получают другие. Поэтому каждый пытается тянуть одеяло на себя, в том числе и Дальний Восток, - рассуждает Максим Кривелевич.

Экономист отметил, что большая часть средств остается на Дальнем Востоке, даже при учете коррупции. Ведь любые деньги для региона – это хорошо, поэтому такой канал, как финансирование ТОРов, эксперт похвалил.

- Объективно, по цифрам, например, Свободный порт Владивосток – самая успешная реформа в России, начиная с 1999 года. ТОРы чуть менее успешны, потому что там больше бюрократии. Но главное, что в обоих случаях соблюдается важный принцип: государство не должно помогать, оно должно не мешать бизнесу, - рассказал экономист.

По мнению экономиста, если правительство перестанет финансировать предприятия, ТОРы и резидентов СПВ, это затронет весь Дальневосточный округ. Без иностранных туристов и режима Свободного порта, ТОРов, регион бы остался в неустойчивой логистике уровня 1998-го года.

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