После грозовых дождей в Приморье возвращается солнце

В дальневосточной столице переменная облачность. Фото: Анна СОБОЛЬ

В субботу, 11 сентября, Приморье окажется во власти атмосферных фронтов. В регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди и даже грозы. Ветер возьмет свое направление с юго-запада, усиливаясь при грозе. По данным портала «Примпогода», воздух сегодня прогреется до 27 градусов тепла.

В дальневосточной столице переменная облачность, почти без осадков. Ветер северо-западный умеренный, а температура воздуха до 25 градусов со знаком плюс.

В соседнем городе Уссурийск чуть теплее – до +26°C. Также переменно облачно, но возможен небольшой дождь.

В Находке без осадков, ветер западный, температура +24...+26 градусов тепла.

По данным метеорологов, температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +23°C, в бухте Находка +21°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14