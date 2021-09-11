Неравнодушный приморец спас жизнь прохожему, у которого начался приступ эпилепсии

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus.

Молодой человек из Владивостока стал звездой местных «Инстаграм»-пабликов. Казалось бы, так поступил каждый, и удивляться здесь нечему. Однако для большинства его поступок стал буквально геройским. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Все случилось утром пятницы, 10 сентября. Обычный будний день, обычная городская суета. Вот только для двоих эта пятница явно запомнится навсегда. На остановке общественного транспорта «Морской университет» мужчине внезапно стало плохо, и он упал на асфальт. В этот момент там же оказался и будущий герой дня – молодой парень. Увидев, что человеку плохо, он вызвал скорую и ринулся к мужчине. Он всячески оказывал помощь пострадавшему. Как выяснилось позже, у владивостокца случился приступ эпилепсии. До приезда бригады медиков парень оставался с мужчиной.

То, что происходило на тротуаре, видели многие, а кто-то даже запечатлел на камеру мобильного телефона. Фотографии, конечно же, сразу попали в Сеть. В одном из популярных местных «Инстаграм»-пабликов парня буквально назвали героем. Однако комментаторы разделились на два лагеря: кто-то был против того, что инцидент выложили в Интернет, а другие наоборот – настаивали на том, что такие случаи просто необходимо выкладывать в Сеть, чтобы люди не забывали, что такое человечность.

В целом, приморцы благодарили парня за отзывчивость и даже благодарили родителей молодого человека за то, что они вырастили достойного сына.

- Побольше бы таких людей с добрым сердцем! – гласит один из комментариев под публикацией.

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