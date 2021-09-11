В Приморье пропал иностранный гражданин

Фото: instagram.com/primpoisk25.

Во Владивостоке активно ведутся поиски пропавшего иностранного гражданина. Волонтеры «ПримПоиска» опубликовали объявление о пропаже на странице в «Инстаграм».

Известно, что 30-летний Ким Мен Сен (Kim Myong Song), находящийся во Владивостоке до момента пропажи, уже с 10 августа 2021 года не выходит на связь. До настоящего времени установить его местоположение пока не удалось.

На вид ему 30 лет, рост около 160-165 сантиметров, волосы черные, коротко стрижен. Был одет в светло-фиолетовую рубашку и черные штаны. При себе имел темный рюкзак и белый мешок.

Из отличительных особенностей – иностранец не владеет русским языком.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, волонтеры «ПримПоиска» просят позвонить по телефонам:

8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку

102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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