Оперативная информация по заболеваемости Covid-19 в Приморье

Фото: Укладов Олег.

Региональный оперативный штаб опубликовал актуальные данные по числу заболеваемости коронавирусом. Так, по имеющимся данным, за прошедшие сутки в Приморье заболели еще 224 человека.

На данный момент в крае болеют почти семь тысяч приморцев. По данным на субботу, 11 сентября, за сутки погибли четверо человек. Побороть болезнь удалось 262 пациентам.

Прививку от Covid-19 сделали 398 856 человек, а прошли обследование уже 1 452 297 жителей региона.

Всего же с вирусом не справились 1084 человека.

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