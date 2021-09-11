«Зять тещу провожает»: во Владивостоке автомобилисты едва не задавили змею

Фото: Скриншот из видео.

Уже привычное, но так и не полюбившееся жителям Владивостока явление снова довелось лицезреть автомобилистам и прохожим. Змея переползала дорогу в достаточно людной части города. Происходящее успели заснять на видео.

Известно, что все случилось в районе улицы Нейбута. Длинная представительницы фауны, извиваясь, переползала дорогу, где в этот момент было очень плотное движение автомобилей. Из самых добрых побуждений помочь ей решил простой прохожий, который, буквально, подталкивал змею, чтобы та быстрее двигалась.

Девушки, ехавшие в этот момент в машине по дороге, сняли происходящее на видео. Судя по голосам за кадром, такой пейзаж им явно не по душе.

В комментариях, конечно же, нашлись шутники с "бородатыми" высказываниями про зятя и тещу:

- Тещу зятёк провожает на вокзал, - пишут пользователи "Инстаграм".

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