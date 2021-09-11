Град обрушился на Приморье

Фото: Скриншот из видео.

Природа продолжает испытывать приморцев на прочность: то ливни и грозы, то смерч. Вот только града в субботний теплый день никто не ожидал. Подробнее – в материале «Комсомолки».

В «Инстаграме» появились поистине шокирующие кадры. В субботу, 11 сентября, в Камень-Рыболове выпал…град! Не снег, конечно, но явление тоже достаточно неприятное. Зрелище получилось необычное – зелень, буквально устланная льдом. К такому природному сюрпризу никто не был готов.

Помимо того, что по крышам нещадно барабанил град, в селе еще и отключили свет – видимо, это последствия непогоды. А потому жителям населенного пункта ничего не оставалось, как прильнуть к окнам и наслаждаться пейзажами.

Снимки быстро облетели социальные сети и вызвали неоднозначные эмоции, а кто-то и вовсе через «Инстаграм» поздравил земляков с первым снегом.

Помимо этого, приморцы сообщили и о том, что со стороны Уссурийска на поселок Раздольное надвигается черная внушительных размеров туча. Интересно, какой сюрприз матушка-природа приготовила жителям Надеждинского района?

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