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Владивосток12 сентября 2021 5:13

Еще 222 приморца заразились коронавирусом

За сутки в регионе скончались два человека
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Укладов Олег.

Фото: Укладов Олег.

Региональный оперативный штаб опубликовал актуальные данные по числу заболеваемости коронавирусом. По имеющимся на 12 сентября данным, за прошедшие сутки в Приморье заболели 222 человека. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Сообщается, что побороть Covid-19 удалось 242 приморцам. Всего же за период властвования пандемии в крае заболели 65 012 человек, вылечились – 58 090.

Двум приморца побороть недуг не удалось. Всего коронавирус унес жизни 1 086 пациентов.

Кстати, привились в регионе уже 399 175 приморцев.

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