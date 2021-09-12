Самолет из Антальи не долетел до Владивостока

Фото: Веленгурин Владимир.

В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Владивостока должен был приземлиться самолет из Антальи. Однако по техническим причинам долететь до пункта назначения воздушное судно не смогло.

Сообщается, что Boeing 767-300 авиакомпании «АЗУР эйр» летел во Владивосток из Антальи, когда запросил разрешение на экстренную посадку в Красноярске. По предварительной информации, у самолета возникли технические неисправности.

По данным информационного табло аэропорта «Владивосток», рейс из Антальи действительно задерживается. Сейчас воздушное судно летит из Красноярска в дальневосточную столицу. Расчётное время прибытия – 13:20.

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