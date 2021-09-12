Двенадцатилетний подросток пропал во Владивостоке

Фото: instagram.com/primpoisk25.

В дальневосточной столице пропал мальчик-подросток. Об этом сообщают волонтеры «Примпоиска» на своей личной странице в «Инстаграм».

Известно, что 12-летний Данил Андропов вышел из дома во Владивостоке еще 6 сентября, ориентировочно в 15:00. До настоящего момента местоположение парня неизвестно.

НА вид ему 12-14 лет, рост 136 сантиметров, худощавое телосложение. Одет был в красную ветровку, черную футболку с белыми надписями, серые шорты и черные кроссовки. Особых примет у мальчика, к сожалению, нет. Если только примечательный цвет волос.

Волонтеры просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, звонить по указанным телефонам.

8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку

102 – полиция

8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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