Пробка из-за ремонтных работ сковала федеральную трассу в Приморье

Одна полоса недоступна для движения. Фото: Сергей ЛАНИН

Масштабная пробка сковала федеральную трассу Находка – Владивосток. В районе города Фокино полным ходом идет ремонт трассы вдоль улицы Дальняя. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Регулировщик поочередно пропускает машины. Фото: Сергей ЛАНИН

Одна полоса дороги оказалась полностью недоступна для движения, так как сегодня там положили свежий асфальт. Разъезжаться приходится по очереди, использую одну свободную полосу движения.

Контролирует процесс регулировщик, который пропускает машины поочередно. Но даже это не помогло избежать автомобильного коллапса, который уже во всю властвует на трассе.

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