Почти 6 тысяч приморцев болеют COVID-19

Оперативные данные на 13 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал актуальные данные. По состоянию на 13 сентября за сутки заболели еще 225 приморцев, а с начала пандемии выявлено 65 237 случаев заражения.

Справиться с болезнью смогли 88 человек, всего же выздоровели 58 170 заболевших.

К сожалению, вирус унес жизни трех жителей края. Всего же от ковида скончались 1 089 пациентов.

Таким образом получается, что в настоящее время на лечении находятся 5 978 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привит 399 571 проживающий на территории региона.

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