Реконструкция набережной на Второй речке во Владивостоке завершается

Вид на набережную сверху. Фото: vtoryak.vdk

Новое место отдыха ожидает жителей Владивостока. «Татарка», набережная-старожил на Второй речке, скоро будет готова принимать гостей: ведутся последние работы по благоустройству. Владивостокцы обсуждают снимки в социальных сетях.

Планировалось, что на «Татарке» обустроят уличный амфитеатр, у моря поставят лежаки и зону «подготовки к купанию»: душевые, кафе, медпункт, туалеты. На снимках видно, что готова пешеходная часть. Обустроена малая архитектура: скамьи, рейки на лежаках, фонари, тротуары.

Жители в комментариях ждут – не дождутся нового места:

- Была там сегодня, очень рада, что наконец-то за эту территорию взялись, а то такое захолустье... – пишет жительница.

При этом владивостокцы надеются, что до «Татарки» обустроят и проезжую часть, а также парковку.

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