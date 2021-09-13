Приморцам открыли чартерные рейсы в Дубай

В Дубаи SUP-спортом и серфингом занимается каждый второй Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые чартерные рейсы в Дубай, ОАЭ, из аэропорта Владивостока будут запущены 24 октября. Чартер открыл приморский туроператор «Тур Бар Жара», в стоимость (33 тысячи рублей), по заверению оператора, входит прямой перелет, проживание в трехзвездочном отеле, трансферы и страховка.

Шоппинг и путешествия по небоскребам доступны приморцам с 24 октября. Нерегулярные рейсы открыты осенью, зимой и весной. Туры для приморцев десятидневные. По приезде карантин не нужен, однако въехать можно только с отрицательным действующим ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air на Boeing 767-300.

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