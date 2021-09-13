Приморский ФК «Динамо» ждет один из решающих матчей с «Салютом» в Белгороде

Фото: dinamo25prim

ФК «Динамо-Владивосток» ожидает матч с белгородским «Салютом» 14 сентября. По словам приморской команды, это важнейшая турнирная игра. Ранее «Салют» взял пять побед, одну ничью и два поражению. Футболисты Белгорода сейчас на четвертой строчке турнирной таблицы, однако в последнем матче с «Сахалином» команда «Салют» оступилась и проиграла со счетом 0:2.

- «Динамо-Владивосток» опережает своего соперника на 4 очка. У нас 20 очков в активе и 2-ое место, - сообщили в приморском «Динамо».

Сейчас приморцы сражаются за Олимп - первенство России второго дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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