Количество безработных в Приморье снизилось почти на 40%

Больше всего все еще востребованы рабочие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Приморского оценила ситуацию на рынке труда как стабильную: безработных приморцев, которые на учете в центрах занятости края, - всего 12,5 тысяч человек. По сравнению с тем же периодом в прошлом году количество незанятых снизилось на 39%.

Специалисты по занятости населения отметили, что самый низкий уровень безработицы в крупных городах края – во Владивостоке, Большом Камне, Находке, Уссурийске и Артеме. В дальневосточной столице до 10 мест и вакансий на одного безработного.

Больше всего рабочих требуются в сферы охоты, строительства, рыболовства и рыбообработки, в сельское хозяйство. Приморцы неохотно идут на такой труд: а 70% от всех вакансий приходятся именно на рабочие профессии.

Самые востребованные профессии – все еще повара, подсобные рабочие, водители автотранспорта и специалисты по закупкам.

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