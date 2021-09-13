Погода в Приморье на неделе будет ежедневно скакать

Дожди будут сменяться прояснением. В стороне останется только Владивосток Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском крае на наступившей неделе ежедневно будет меняться погода. По информации Примпогоды, край ждет воздействие циклона и антициклона. Обрушатся дожди.

В понедельник, 13 сентября, без осадков. Однако уже во вторник, 14 сентября, синоптики предупреждают о сильных осадках. На всей территории края они будут разной силы из-за атмосферных фронтов циклона.

Прекратятся осадки в среду, 15 сентября, из-за антициклона, но в четверг погода вновь сулит дожди. В горных районах воздух существенно охладеет. Температура на неделе будет устойчиво низкой: минимальная составит +9...+16°С.

Обойдут осадки только Владивосток. Небольшой дождик синоптики прогнозируют лишь на ночь вторника.

- Минимальная температура во Владивостоке в пределах +13...+16°С, максимальная +19...+22°С. В пятницу станет теплее на 1 — 2 градуса, - сообщили специалисты Примпогоды.

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