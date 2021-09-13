Коуч-йога, цигун, шитье. Для пенсионеров Приморья работают 316 кружков

Никогда не поздно освоить современную технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году для приморцев преклонного возраста организовали более 930 творческих и спортивных занятий: семинаров и лекций. Самыми популярными направлениями стали скандинавская ходьба, направления йоги, гимнастика цигун (китайская практика для сухожилий и мышц), занятия творчеством.

По информации правительства края, в Приморье всего 316 кружков по интересам для свободного посещения пожилых людей. Среди них выделяются проекты по обучениями современным технологиям. Например, с 2014 года Приморский центр соцобслуживания ведет проект «Бабушка и дедушка онлайн», его освоили уже 3,8 тысячи пенсионеров. За последние полгода свидетельство об окончании курса получили 70 человек.

Проект «Активное долголетие» позволяет приморцам узнавать первыми о мероприятиях и новых клубах для пожилых: благодаря ему и появляются многие кружки и занятия. В мероприятиях проекта приняли участие 3,4 тысячи пожилых людей края в этом году. Инициатива поддержки для здоровой и увлекательной жизни пенсионеров действует с 2015 года.

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