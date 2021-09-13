В Приморье побит исторический рекорд выдачи кредитов на жилье

Приморцы чаще берут жилищную ипотеку Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В Приморском крае ипотечные кредиты составили в объеме 8,6 миллиарда рублей в июне. Предыдущий рекорд в 8,3 миллиарда (декабрь 2020) был побит на 300 миллионов.

По информации Дальневосточного ГУ Банка России, за последние два года ставка на ИЖК снизилась с 10,22% до 6,47%. А по сравнению с июлем 2019 года кредитов на жилье выдали больше почти в 2,5 раза в этом году. Это связано с проектом защиты прав дольщиков: доверие к финансированию жилищного строительства возвращается.

Специалисты банка также сообщили, что приморцы чаще берут ипотеки на большую сумму, объяснив это качеством и условиями ипотечного кредита. При этом жители исправно платят: задолженность по ипотеке снизилась с 0,7% до 0,4%. Приморцы даже чаще закрывают кредит досрочно.

Всего за последние полгода в Приморье выдано более 13,8 тысячи ипотечных кредитов, это 48,7 миллиарда рублей.

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