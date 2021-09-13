Приморцев приглашают на съемки фильма с Ильей Лагутенко

Коллектив создателей «Мира». Фото: предоставлено пресс-службой «Марс-Медиа»

Жителей дальневосточной столицы приглашают на съемки массовых сцен в роли актеров-статистов. Фильм студии «Марс-Медиа» - «Мира» - 14 и 16 сентября будут снимать на территории кампуса ДВФУ и набережной Спортивной гавани. Горожан приглашают послушать живую музыку в сцене, где «Мумий Тролль» дает концерт.

С 7 до 19 часов 14 сентября состоятся съемки на Русском, на территории кампуса ДВФУ. Оплата составит 700 рублей в день, с собой необходимо иметь паспорт или фото паспорта. В одежде не должно быть черного и красного цвета.

- Для пришедших организуем буфет: чай, печенье. Также будет автобус от центра, - рассказали руководители проекта.

«Мумий Тролль» сыграют «Владивосток 2000» на Спортивной набережной 16 сентября; а массовка исполнит роли уличных музыкантов и прохожих. Условия те же: паспорт, нестрогий дресс-код по погоде.

- Проб нет, на 16.09 требуется 100 человек, уже есть половина, на 14.09 — так же, - уточнили организаторы.

Записаться на роль актера массовки может каждый, отправив сообщение в WhatsApp по номеру +79140710693.

Стартовали съемки проекта 14 августа в Москве. По сюжету картины действие проходит во Владивостоке в недалеком будущем. На город обрушится метеоритный дождь, а задача главных героев – защитить себя и спасти близких.

Фильм выйдет в мировой прокат в 2023 году.

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