Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток13 сентября 2021 9:01

Призеров розыгрыша за вакцинацию объявят 25 сентября в эфире ОТВ Приморья

Получить квартиры и машины желают 84 тысячи приморцев, привившихся от COVID-19
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Испытать удачу можно до 15 сентября - это последний день, чтобы успеть привиться «Спутник Лайт»

Испытать удачу можно до 15 сентября - это последний день, чтобы успеть привиться «Спутник Лайт»

Фото: Правительство Приморского края

В правительстве Приморья напомнили заветную дату жеребьевки квартир и машин за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Призёров выберут 25 сентября в прямом эфире Общественного Телевидения Приморья. Жеребьевку проведут с помощью рандомайзера – генератора случайных чисел. Ранее в пресс-службе ПК уточнили: участвовать в конкурсе можно включительно до 15 сентября, если житель выбрал «Спутник Лайт». С другими вакцинами не будет времени привиться двумя компонентами и получить иммунитет.

На участие в акции зарегистрировались 83,7 тысячи приморцев. Жители должны были привиться двумя компонентами вакцины (или одним компонентов в случае «Спутник Лайт») и получить уникальный код на портале Региональном портале госуслуг.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.