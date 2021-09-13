Призеров розыгрыша за вакцинацию объявят 25 сентября в эфире ОТВ Приморья

Испытать удачу можно до 15 сентября - это последний день, чтобы успеть привиться «Спутник Лайт» Фото: Правительство Приморского края

В правительстве Приморья напомнили заветную дату жеребьевки квартир и машин за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Призёров выберут 25 сентября в прямом эфире Общественного Телевидения Приморья. Жеребьевку проведут с помощью рандомайзера – генератора случайных чисел. Ранее в пресс-службе ПК уточнили: участвовать в конкурсе можно включительно до 15 сентября, если житель выбрал «Спутник Лайт». С другими вакцинами не будет времени привиться двумя компонентами и получить иммунитет.

На участие в акции зарегистрировались 83,7 тысячи приморцев. Жители должны были привиться двумя компонентами вакцины (или одним компонентов в случае «Спутник Лайт») и получить уникальный код на портале Региональном портале госуслуг.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.